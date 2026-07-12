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22-летний Угочукву за 30 млн евро перейдет из «Бернли» в «Галатасарай»

« Галатасарай » договорился о переходе полузащитника « Бернли » Лесли Угочукву . Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 22-летний француз в ближайшее время подпишет контракт с турецким клубом.

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