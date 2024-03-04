Глава МИД Палестины заявил об усердии РФ в разрешении разногласий палестинских фракций

Глава Министерства иностранных дел Палестины Рияд Аль-Малики выступил с заявлением о том, что встреча палестинских фракций, состоявшаяся в Москве, демонстрирует серьезность намерений Российской Федерации на преодоление разногласий.
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