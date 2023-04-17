Что будет, если собрать ПК из 600-долларовой GeForce RTX 4070 и 90-долларового Pentium G7400. Эксперимент показал, насколько такой ПК хорош в играх

Принято считать, что для очень производительной видеокарты нужен очень производительный процессор. Это верно лишь отчасти, но на 100% верно то, что для очень производительной видеокарты точно плохо подойдёт очень слабый CPU, если говорить об играх.
Принято считать, что для очень производительной видеокарты нужен очень производительный процессор. Это верно лишь отчасти, но на 100% верно то, что для очень производительной видеокарты точно плохо подойдёт очень слабый CPU, если говорить об играх.
Свежие комментарии