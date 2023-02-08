III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Вопросы кадастровой стоимости обсудили бизнес-омбудсмен Свердловской области и предприниматели в Первоуральске

Вопросы кадастровой стоимости обсудили бизнес-омбудсмен Свердловской области и предприниматели в Первоуральске

7 февраля  2023 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх провела встречу с предпринимателями.

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