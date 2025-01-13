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Царьград

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Аксенов: Последствия крушения танкеров в Крыму устранят до курортного сезона

Аксенов: Последствия крушения танкеров в Крыму устранят до курортного сезона

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что последствия крушения танкеров в Керченском проливе будут устранены к началу курортного сезона.

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