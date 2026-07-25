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Пронедра

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Дмитриев предупреждает об энергетическом кризисе с рекордными ценами на нефть

Дмитриев предупреждает об энергетическом кризисе с рекордными ценами на нефть

Мировой нефтяной рынок вошел в период повышенной нестабильности, а сочетание геополитических конфликтов, угроз для морской логистики и сокращения безопасных маршрутов поставок может привести к новому масштабному энергетическому кризису.

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