Дмитриев предупреждает об энергетическом кризисе с рекордными ценами на нефть

Мировой нефтяной рынок вошел в период повышенной нестабильности, а сочетание геополитических конфликтов, угроз для морской логистики и сокращения безопасных маршрутов поставок может привести к новому масштабному энергетическому кризису.
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