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Стартовал прием заявок на участие в первом конкурсе молочных продуктов «Млечный путь», который пройдет на ВДНХ

Стартовал прием заявок на участие в первом конкурсе молочных продуктов «Млечный путь», который пройдет на ВДНХ

ВДНХ объявляет о старте приема заявок на участие в первом ежегодном конкурсе лучших молочных продуктов «Млечный путь», который пройдет на территории Главной выставки страны с 19 по 22 мая 2022 года.

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