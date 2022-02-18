Стартовал прием заявок на участие в первом конкурсе молочных продуктов «Млечный путь», который пройдет на ВДНХ

ВДНХ объявляет о старте приема заявок на участие в первом ежегодном конкурсе лучших молочных продуктов «Млечный путь», который пройдет на территории Главной выставки страны с 19 по 22 мая 2022 года.
Популярные статьи
- На северо-востоке Москвы построят школу на 1100 учащихся с IT-полигоном и кабинетами для дополнительных занятий
- Мосгосстройнадзор предоставил данные по разрешениям на ввод объектов за январь 2022 года
- На базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» 19 февраля состоится спортивный праздник «Лыжня строителей 2022»
Свежие комментарии