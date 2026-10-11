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ВС РФ нанесли удар по дата-центру «Тенет» в Одессе

ВС РФ нанесли удар по дата-центру «Тенет» в Одессе

Дата-центр «Тенет» в Одессе стал целью ночного удара российских беспилотников. Минобороны России заявило, что объект использовался украинской армией для обработки, передачи и хранения информации.

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