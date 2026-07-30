Смертельно опасный "загар": туристка слетала в Испанию и резко почернела

Быстрый загар оказался симптомом опасного заболевания надпочечников.Отпуск 29-летней британки Поппи Гай в Испании едва не закончился трагедией: во время поездки кожа девушки заметно потемнела, а позже врачи нашли у неё болезнь Аддисона — редкое и опасное заболевание надпочечников.