Смертельно опасный "загар": туристка слетала в Испанию и резко почернела

Быстрый загар оказался симптомом опасного заболевания надпочечников.Отпуск 29-летней британки Поппи Гай в Испании едва не закончился трагедией: во время поездки кожа девушки заметно потемнела, а позже врачи нашли у неё болезнь Аддисона — редкое и опасное заболевание надпочечников.
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