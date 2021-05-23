rabotniky

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В России введут пошлину на экспорт необработанной древесины: к чему это приведёт

В России введут пошлину на экспорт необработанной древесины: к чему это приведёт

В России введут пошлину на экспорт необработанной древесины: к чему это приведёт Мадина МайкуроваВласти Российской Федерации приняли решение, что с 1 июля появится пошлина в 10% на экспорт нескольких разновидностей древесины со слабой обработкой.

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