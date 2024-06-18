Игорь Браниште совместно с Уполномоченным по правам человека в Томской области Еленой Карташовой посетили ИК-4

При участии прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Алексея Васильева, первого заместителя начальника регионального Управления ФСИН России Михаила Рыбалко, заместителя начальника регионального Управления ФСИН Анжелы Красноженовой, а также начальника ФКУЗ медико-санитарной части № 70 ФСИН России Александра Лещёва омбудсмены провели совместный прием по личным вопросам 4 осужденных, отбывающих наказание в колонии строгого режима ИК-4 (г.