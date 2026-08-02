👨⚕️В Крыму оказывают экстренную помощь пациентам с нейротравмами «Современная крымская медицина оснащена практически всем.
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👨⚕️В Крыму оказывают экстренную помощь пациентам с нейротравмами «Современная крымская медицина оснащена практически всем.