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Вертолеты армейской авиации ВВО выполнили пуски неуправляемых ракет на одном из полигонов в Приморье

Вертолеты армейской авиации ВВО выполнили пуски неуправляемых ракет на одном из полигонов в Приморье

В маневрах участвовали порядка 10 вертолетов армейской авиации ВВО. .

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