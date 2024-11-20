Расчет «Мста-Б» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на каховском направлении

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении.
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