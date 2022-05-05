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Пока ЕС пытается ввести эмбарго на энергоносители из РФ, Китай «тайно» наращивает закупки российской нефти

Пока ЕС пытается ввести эмбарго на энергоносители из РФ, Китай «тайно» наращивает закупки российской нефти

Британская Financial Times сетует, что на фоне ограничения закупок российской нефти государственными трейдерами, китайские частные компании увеличивают импорт черного золота из России.

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