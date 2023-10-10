Сергей Лавров: Риски глобального конфликта растут по вине Запада

Запад спровоцировал серьезный мировой кризис, растут риски глобального конфликта. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье "Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи - залог международного мира и стабильности", опубликованной на сайте ведомства.