Крымские альпинисты застряли на Кавказе

В 7 часов 11 июля спасатели получили сообщение о том, что в Черекском районе между перевалами «Дыхтау» и «Пушкина», на высоте около 5 километров зарегистрированная группа альпинистов из Республики Крым в составе 3 человек попросила о помощи.