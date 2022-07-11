ВЕСТИ КРЫМ

554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    😜 Мы людям сострадаем. А хохлонацисты печалятся только по уничтоженному оружию. Вот по нему и надо лупить беспощадно...Аксенов: Крым гот...
  • галина
    Молодец! Вот о ком нужно писать! А не о каких- то асмусах и прости Господи.Крымчанка стала ч...
  • Taurus Zmei
    Ну да, солженицын не научит созидатьВ Крыму предложил...

Крымские альпинисты застряли на Кавказе

Крымские альпинисты застряли на Кавказе

В 7 часов 11 июля спасатели получили сообщение о том, что в Черекском районе между перевалами «Дыхтау» и «Пушкина», на высоте около 5 километров зарегистрированная группа альпинистов из Республики Крым в составе 3 человек попросила о помощи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх