Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Да пошли они нафиг с нейтральным статусом и назад не возвращаются.В Кремле ответили...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    зелебобик отсосёт у любого, кто попробует ему помочь. Одно плохо - микроЛеону сложно будет гробы,  приехавшие с рУины...Зеленский поддерж...
  • Николай Арзамасцев
    Ух ты! А я думал возражать начнёт...Зеленский поддерж...

Китайские банки соблюдают санкции против России строже, чем необходимо

Китайские банки соблюдают санкции против России строже, чем необходимо

Китайские банки соблюдают санкции против России даже строже, чем это необходимо. С февраля некоторые российские компании с большим трудом перечисляют деньги в Китай, у других же неделями запрашивают гарантии того, что конечный покупатель приобретаемой продукции не связан с российской армией или ВПК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх