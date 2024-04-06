Китайские банки соблюдают санкции против России строже, чем необходимо

Китайские банки соблюдают санкции против России даже строже, чем это необходимо. С февраля некоторые российские компании с большим трудом перечисляют деньги в Китай, у других же неделями запрашивают гарантии того, что конечный покупатель приобретаемой продукции не связан с российской армией или ВПК.