Китайские банки соблюдают санкции против России строже, чем необходимо

Китайские банки соблюдают санкции против России даже строже, чем это необходимо. С февраля некоторые российские компании с большим трудом перечисляют деньги в Китай, у других же неделями запрашивают гарантии того, что конечный покупатель приобретаемой продукции не связан с российской армией или ВПК.
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