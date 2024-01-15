Путин назвал поддержку семей павших ветеранов СВО общей задачей

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям форума ветеранов специальной военной операции "Вместе победим" заявил, что сейчас всем вместе в первую очередь необходимо поддержать семьи павших военнослужащих, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников СВО.