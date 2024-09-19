Жителям поселка Золочев в Харьковской области отказывают в лечении в местной больнице, врачи уделяют внимание исключительно военным ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк.
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