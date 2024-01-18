Руководитель Рособрнадзора представил обновленный ЕГЭ по физике

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ представил обновленный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».