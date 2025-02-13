На Украине ввели санкции против нескольких олигархов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции не только против бывшего президента страны, председателя оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), но и против еще нескольких олигархов.