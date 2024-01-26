Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам встречи с семьями военных, которые погибли во время спецоперации на Украине.
Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО не дольше трех месяцев
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Это очень показательно. И поучительно, как Кремль ведет себя с теми, кто уже свое "отработал". Родные должны подать заявление о гибели участника СВО и с этого момента, в течении трех месяцев они получат полагающиеся выплаты. А сами ВС РФ ну никак не могут сами определить факт гибели участника СВО. И тупо ждут заявления от родных. А может еще надеются, что заявление не поступит - тогда и платить не надо.... Вроде как и погибшего нет...
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