Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО не дольше трех месяцев

ЮВ

Юрий Во

Это очень показательно. И поучительно, как Кремль ведет себя с теми, кто уже свое "отработал". Родные должны подать заявление о гибели участника СВО и с этого момента, в течении трех месяцев они получат полагающиеся выплаты. А сами ВС РФ ну никак не могут сами определить факт гибели участника СВО. И тупо ждут заявления от родных. А может еще надеются, что заявление не поступит - тогда и платить не надо.... Вроде как и погибшего нет...