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Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО не дольше трех месяцев

Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО не дольше трех месяцев

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам встречи с семьями военных, которые погибли во время спецоперации на Украине.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Это очень показательно.  И поучительно, как Кремль ведет себя с теми, кто уже свое &quot;отработал&quot;. Родные должны подать заявление о гибели участника СВО и с этого момента, в течении трех месяцев они получат полагающиеся выплаты. А сами ВС РФ ну никак не могут сами определить факт гибели участника СВО. И тупо ждут заявления от родных. А может еще надеются, что заявление не поступит - тогда и платить не надо.... Вроде как и погибшего нет...
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