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«Берлин был потерян для нас»

«Берлин был потерян для нас»

Парашютисты американской 101-й дивизии приземляются на поле в Голландии. 17 сентября 1944 г.Общая ситуацияВ конце августа 1944 года немецкая группа армий «Б», которую возглавил фельдмаршал Модель, отходит из Северной Франции к границам Германии на линию Зигфрида (Операция «Кобра»: поражение немецкой армии в Северной Франции).

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