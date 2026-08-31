Полицейские СВАО пресекли дерзкую аферу с сувенирными банкнотами на 100 млн рублей

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками ОУР УВД по Северо-Восточному административному округу раскрыли масштабную схему хищения, причинившую российским банкам ущерб на сумму около 100 миллионов рублей.
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