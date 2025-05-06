Трамп сообщил, что не знал о запрете на участие сборной России в чемпионате мира

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино признался, что не знал о запрете на участие российской сборной по футболу в чемпионате мира.
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