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Царьград

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«Торонто» ведёт с 2:0: победа над «Флоридой» в Кубке Стэнли

«Торонто» ведёт с 2:0: победа над «Флоридой» в Кубке Стэнли

«Торонто Мэйпл Лифс» выиграл у «Флорида Пантерз» во втором матче второго раунда Кубка Стэнли, который состоялся на стадионе «Скоушабэнк-Арена» с результатом 4:3.

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