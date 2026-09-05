Семак о конфликте с защитником ЦСКА Виктором: «Не понимаю, почему мне дали желтую карточку. За что?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не понимает, почему главный судья матча 7-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА (1:2) Андрей Прокопов наказал его желтой карточкой в начале встречи.
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