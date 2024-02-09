Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования детей в результате ДТП в Республике Карелия

9 февраля 2024 года на 85-м км автодороги «Суоярви-Койриноя» водитель автобуса, перевозивший организованную группу детей, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым и грузовым автомобилями.
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