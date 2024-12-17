Двух стрелков, погибших на СВО, проводили в последний путь в Севастополе

Сегодня, 17 декабря, в Севастополе проводили в последний путь младшего сержанта, стрелка-сапера Василия Владимировича Павленко и рядового, стрелка штурмовой роты Игоря Петровича Кима, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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