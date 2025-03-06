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Бойцы группировки «Центр» рассказали о применении новых БПЛА в бою

Бойцы группировки «Центр» рассказали о применении новых БПЛА в бою

Бойцы группировки войск «Центр» показали новые дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, а также рассказали об успехах их применения на горловском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

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