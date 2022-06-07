В России будут оплачивать до 50% аренды жилья IT-специалистам

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минцифры, российская госкорпорация «Ростех» выступила с идеей расширения льгот для IT-специалистов и предоставления компенсации до половины затрат на аренду жилья.
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