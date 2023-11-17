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Загадки The Economist: какой рецепт перемирия зашифровал журнал на обложке

Загадки The Economist: какой рецепт перемирия зашифровал журнал на обложке

Загадки The Economist: какой рецепт перемирия зашифровал журнал на обложке Евгения КомароваНа традиционной декабрьской обложке известного британского журнала The Economist политологи обнаружили зашифрованный прогноз на год, который вновь стал поводом для дискуссий и аналитики в различных уголках мира.

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