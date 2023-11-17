Загадки The Economist: какой рецепт перемирия зашифровал журнал на обложке Евгения КомароваНа традиционной декабрьской обложке известного британского журнала The Economist политологи обнаружили зашифрованный прогноз на год, который вновь стал поводом для дискуссий и аналитики в различных уголках мира.