Загадки The Economist: какой рецепт перемирия зашифровал журнал на обложке Евгения КомароваНа традиционной декабрьской обложке известного британского журнала The Economist политологи обнаружили зашифрованный прогноз на год, который вновь стал поводом для дискуссий и аналитики в различных уголках мира.
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