Онищенко: из-за слабого иммунитета любые возбудители могут вызвать осложнение

Весной традиционно просыпаются многие вирусы и возможны всплески заболеваний. Особенно это опасно на фоне того, что смена сезона негативно сказывается на состоянии иммунитета, отметил заместитель президента Российской академии образования, заслуженный врач страны Геннадий Онищенко.
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