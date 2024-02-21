Онищенко: из-за слабого иммунитета любые возбудители могут вызвать осложнение

Весной традиционно просыпаются многие вирусы и возможны всплески заболеваний. Особенно это опасно на фоне того, что смена сезона негативно сказывается на состоянии иммунитета, отметил заместитель президента Российской академии образования, заслуженный врач страны Геннадий Онищенко.