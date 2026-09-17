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Metro новости

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Минцифры ведёт переговоры с Apple о 5G на iPhone

Минцифры ведёт переговоры с Apple о 5G на iPhone

Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Максут Шадаев. "Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone", – сказал министр.

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