Володин считает, что санкции США привели к созданию новой «большой восьмерки»

В новую группу стран входят, в частности, Россия, Китай и ИндияПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады «продолжает трещать под нагрузкой» из-за санкций против России.