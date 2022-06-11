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Володин считает, что санкции США привели к созданию новой «большой восьмерки»

Володин считает, что санкции США привели к созданию новой «большой восьмерки»

В новую группу стран входят, в частности, Россия, Китай и ИндияПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады «продолжает трещать под нагрузкой» из-за санкций против России.

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