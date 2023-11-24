Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Империалист
    Когда Отечество в опасности, то перебежчики нам не нужны ни сейчас, ни потом ! Быть добру ! 🇷🇺 😡Володин: уехавших...
  • Jubar
    Глава МИД Германи...
  • Jubar
    И отменить все санкции против РоссииБутина: РФ готова...

Арахамия: Джонсон отговорил Украину закончить конфликт с Россией в 2022 году

Арахамия: Джонсон отговорил Украину закончить конфликт с Россией в 2022 году

Глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон весной 2022 года отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх