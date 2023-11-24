Арахамия: Джонсон отговорил Украину закончить конфликт с Россией в 2022 году

Глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон весной 2022 года отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.