Арахамия: Джонсон отговорил Украину закончить конфликт с Россией в 2022 году

Глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон весной 2022 года отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.
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