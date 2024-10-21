Число жертв атаки в индийском Кашмире возросло до 7 человек

Лагерь рабочих-строителей в индийском штате Кашмир подверглся обстрелу со стороны неизвестных в результате чего погибли семь человек и еще несколько получили ранения, 21 октября сообщили индийские СМИ, обновив более ранние данные о числе жертв.
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