"Диск дьявола" шахты Канзаса: тайна и опасность

Диск, найденный в слоях возрастом более 300 миллионов лет, накапливает радиацию в радиусе 13 метров.В шахте штата Канзас в 1928 году был найден каменный диск диаметром около 26 сантиметров с узорчатыми изображениями и единственным отверстием.