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Царьград

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"Диск дьявола" шахты Канзаса: тайна и опасность

"Диск дьявола" шахты Канзаса: тайна и опасность

Диск, найденный в слоях возрастом более 300 миллионов лет, накапливает радиацию в радиусе 13 метров.В шахте штата Канзас в 1928 году был найден каменный диск диаметром около 26 сантиметров с узорчатыми изображениями и единственным отверстием.

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