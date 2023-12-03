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Аргументы и Факты

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Стало известно, где похоронят «Батяню-комбата» генерала Солуянова

Стало известно, где похоронят «Батяню-комбата» генерала Солуянова

Героя Советского Союза, генерал-майора Воздушно-десантных войск в отставке Александра Солуянова, известного, как героя песни группы «Любэ» «Батяня-комбат», похоронят на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах.

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