Ветеринар Руденко развеял распространённые мифы про животных из приюта

Многие животные в приютах могут быть пугливы из-за стресса или не доверять человеку, но со временем страх и недоверие уходят, животное привыкает к своим людям, объяснил в беседе с RT доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.