«Могут только жрать на халяву» Женщины снова хотят, чтобы партнеры оплачивали счета. Почему это злит мужчин?

За последние пару десятков лет гендерные роли изменились: женщины теперь предпочитают строить карьеру и откладывают материнство, а мужчины активно вовлекаются в ведение быта и проявляют интерес к заботе о детях.
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