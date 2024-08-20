Ряд банков Китая начал возвращать платежи за товары, которые китайские контрагенты уже поставили российским импортерам, пишут «Ведомости».
«Ведомости»: появилась новая проблема с платежами из России в Китай
Комментарии
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Eduard
G7 нк весь мир,в 7 стран-бандитов.Это мир должен их уничтожить.Ктобоначе все равно.Везде естт богатые и бедные.Не будит какая-то семерка как рабами всеми командовать!
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17 час.
Eduard
Санкции Запада сами по себе незаконны.Запад не Суд и судит не будит никогда потому что их самих судить надо!
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17 час.
Eduard
Какая-то банда "семерка" пытается миром командовать,словно мир оккупировали.Ну давайте в Конституциях укажем что мы рабы и мы послушно делаем то что навязывают посторонние страны!
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17 час.
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