Eduard G7 нк весь мир,в 7 стран-бандитов.Это мир должен их уничтожить.Ктобоначе все равно.Везде естт богатые и бедные.Не будит какая-то семерка как рабами всеми командовать!

Eduard Санкции Запада сами по себе незаконны.Запад не Суд и судит не будит никогда потому что их самих судить надо!