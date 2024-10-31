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Поварёнок с лучшими рецептами

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Рогалики с копчёной грудинкой и сыром

Рогалики с копчёной грудинкой и сыром

Вкусные и сытные рогалики. Отлично подходят для завтрака, перекуса в школу или для пикника на природе.

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Комментарии
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Яна Король
Работа удалённая (из любого удобного места и любого города) ✅График свободный ✅БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ! ✅Мoжно совмещать с основной работой ✅ Официальный доход без потолка ✅Можно без опыта. Наставник всему научит и будет сопровождать Вас От Вас: 👉 возраст с 18 лет, РФ 👉смартфон или пк, интернет писать в лс
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