Вкусные и сытные рогалики. Отлично подходят для завтрака, перекуса в школу или для пикника на природе.
Рогалики с копчёной грудинкой и сыром
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Яна Король
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11 час.
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