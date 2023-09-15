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«Волонтёр Немцова моста» оказался участником киевской террористической группировки

«Волонтёр Немцова моста» оказался участником киевской террористической группировки

Давным-давно никто не обращает внимания на тусовку под названием "волонтёры Немцова моста" (они же "Рыцари Немцова моста" или "Рыцари Ордена Бориса Немцова").

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Комментарии
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Андрей Перекальский
Волонтер, блять, всесторонний. Будут с Навальным теперь зоны либерезовывать.
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11 час.
Александр Конкин
Когда задерживали и суды принимали решение выдать ополченцев на &quot;Родину&quot; - то они находились в СИЗО с первого  дня, а почему? Почему откровенных врагов России &quot;балуют&quot;, а вот патриотов уничтожают?
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8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Лыцари ДЕРЬМА они...Немцов ни когда не был рыцарем чести .....ДЕРЬМОМ ВО ВЛАСТИ ОН БЫЛ........
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7 час.

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