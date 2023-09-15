Давным-давно никто не обращает внимания на тусовку под названием "волонтёры Немцова моста" (они же "Рыцари Немцова моста" или "Рыцари Ордена Бориса Немцова").
«Волонтёр Немцова моста» оказался участником киевской террористической группировки
Комментарии
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Андрей Перекальский
Волонтер, блять, всесторонний. Будут с Навальным теперь зоны либерезовывать.
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11 час.
Александр Конкин
Когда задерживали и суды принимали решение выдать ополченцев на "Родину" - то они находились в СИЗО с первого дня, а почему? Почему откровенных врагов России "балуют", а вот патриотов уничтожают?
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8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Лыцари ДЕРЬМА они...Немцов ни когда не был рыцарем чести .....ДЕРЬМОМ ВО ВЛАСТИ ОН БЫЛ........
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7 час.
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