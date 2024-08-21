Благотворительная акция "Сила СМИ" помогает детям-сиротам подготовиться к школе

Магазин Media Power поддержал благотворительную акцию, направленную на помощь детям-сиротам. Благодаря этому мероприятию около 100 детей из общин родственников погибших в ходе специальной военной операции "Материнская сила" смогут лучше подготовиться к школе благодаря благотворительному аукциону.