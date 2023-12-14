Тишковец спрогнозировал рекорд по сугробам в Москве

С вечера четверга и до утра пятницы, 15 декабря, в Москве ожидается интенсивный снегопад, выпадет около 30% от месячного объема небесной влаги (до 17,4 мм осадков), рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.