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Верховный суд России обязал родителей оплачивать коммуналку за детей

Верховный суд России обязал родителей оплачивать коммуналку за детей

Верховный суд России обязал родителей оплачивать коммунальные услуги за живущих отдельно детей.Родители обязаны оплачивать коммунальные услуги за своих детей, даже если они проживают не с ними.

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