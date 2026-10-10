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proavto21

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TENET T4L: почему кроссовер из Калуги четыре месяца держится в тройке лидеров

TENET T4L: почему кроссовер из Калуги четыре месяца держится в тройке лидеров

Рынок кроссоверов в России давно напоминает плотно заставленную витрину, где каждая новинка борется за внимание покупателя.

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