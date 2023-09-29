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Власти ХМАО поставили на второй план 9 тысяч многодетных семей, которые годами ждут бесплатную землю под ИЖС

Власти ХМАО поставили на второй план 9 тысяч многодетных семей, которые годами ждут бесплатную землю под ИЖС

Власти Ханты-Мансийского автономного округа решили отодвинуть на второй план многодетные семьи, которые стоят в очереди за бесплатными земельными участками под строительство жилого дома (ИЖС).

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